Dan, ko se je začelo dvajseto stoletje

Ob majskem poskusu atentata na slovaškega premiera Roberta Fica smo se spomnili številnih politično motiviranih streljanj na državnike, ki so zaznamovala sodobno zgodovino. Med njimi gotovo izstopa umor prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28. junija 1914 v Sarajevu, ki ga večinoma označujemo kot povod za prvo svetovno vojno.

Če je bila ob stoti obletnici umora prestolonaslednika Franca Ferdinanda temu dogodku posvečena cela vrsta simpozijev in literarnih del, se deset let kasneje poraja vtis, kot da smo o njem povedali že vse. A vseeno kaže pritrditi misli, ki jo je zapisal avtor najnovejše monografije na to temo, ameriški zgodovinar Paul Miller-Melamed: »Znanstvenikom je zgodba večinoma znana. Če ji odvzamemo mitološke elemente, je še vedno globoka tragedija, ki je vredna tega, da jo pripovedujemo na novo.«