Desničarski napad na liberalno demokracijo

Profesor Ryszard Legutko je kontroverzen sogovornik. Poljski ultrakonservativni politik, v Evropi znan kot homofob, je pred prazniki prišel v Ljubljano predstavljat prevod svoje knjige Demon v demokraciji. Vedno je dilema, ali osebi, kot je ta, nameniti medijski prostor. Toda Legutko ni nepomemben obskurant, je ideolog stranke Pravo in pravičnost.

Profesor filozofije na Jagelonski univerzi v Krakovu in avtor več knjig – o Platonu, Sokratu, svobodi, poljski duši –, bivši minister za izobraževanje in državni sekretar v kabinetu pokojnega predsednika Lecha Kaczyń​skega, zdaj poslanec evropskega parlamenta, je vplivna figura vladajoče stranke. Protagonist desničarsko nacionalno-avtoritarnega režima velja za zaupnika Jarosł​awa Kaczyń​skega, voditelja PiS in sive eminence poljske politike.