Velika vojna

Štiriindvajseti februar lani je bil uvod v novo stoletje. Rusija je napadla Ukrajino in čez noč so se podrle samoumevne predpostavke o miru v Evropi, odnosih z Rusijo po koncu hladne vojne in zmanjšanem pomenu Nata. Začela se je vojna, kakršne stara celina ni videla od druge svetovne vojne.

Konflikt v Ukrajini pomeni vračanje v pretekli svet, ko so imperiji nastajali z osvajanjem. Prepričanja, da so gospodarska, tehnološka in informacijska tekma za vpliv nadomestile vojaške spopade, vsaj tiste med velikimi silami, ki so vedno določali geopolitiko in tudi strukturo družb, ni več, piše italijanski ekspert za vojaško strategijo in geopolitiko Carlo Jean. In eno leto po začetku invazije si nihče ne zna predstavljati konca vojne. Mir je daleč. Ne glede na to, kako veliko je evropsko hrepenenje po miru, se vsi pripravljajo na dolg, še bolj intenziven, še nevarnejši vojaški spopad.