Leopardi in nemški angst

V kolumni preberite:

Po dolgem omahovanju se je navsezadnje odločil. Enajst mesecev po začetku vojne je Olaf Scholz sklenil, da bo Nemčija poslala Ukrajini bojne tanke leopard in njihovo dobavo dovolila drugim državam. Kanclerjevo oklevanje je medtem postalo groteskno in odločitev je sprejel v zadnjem trenutku. Z zavlačevanjem je Ukrajini otežil vojno, ki je pred zloveščo fazo. Rusija je mobilizirala tristo tisoč rekrutov, Kijev je pred pomladjo in otoplitvijo v tekmi s časom, v prihodnjih tednih se napoveduje velika ofenziva.