Dirigent vojne in smrti

V članku preberite še:

Rusija že lep čas vodi sila prefinjeno propagandno ofenzivo proti Italiji, eni od ključnih držav Evropske unije. Nedolgo tega so se po nekaterih velikih mestih, predvsem v Milanu, denimo pojavili ogromni plakati, na katerih je pisalo: »Prepovedujejo vam resnico. Mi vam jo pokažemo. Poiščite dokumentarne filme RT (Russia Today) v svojem mestu!«

Potem je sledil ruski desant na Gorico, čezmejno evropsko prestolnico kulture, pred katerim so si vsi začuda zatiskali oči in molčali. In nato za finale skrbno načrtovan nastop slavnega ruskega dirigenta Valerija Gergijeva, glavnega Putinovega trojanskega konja, v Caserti pri Neaplju. Toda Italija in Evropa sta se končno le zbudili. Koncert Valerija Gergijeva, ki bi se moral zgoditi to nedeljo, je bil po silovitih reakcijah in protestih odpovedan. Natančneje: prepovedan.

Za začetek k Valeriju Gergijevu, slavnemu dirigentu, ki je v Italiji (in Evropski uniji) nazadnje nastopil 23. februarja 2022. Le nekaj ur pred brutalno rusko agresijo na Ukrajino (ta se je začela 24. februarja zgodaj zjutraj), za katero je kot Putinov zaupnik seveda moral vedeti. Bilo je v sloviti milanski Scali, v kateri je dirigiral Pikovo damo Petra Iljiča Čajkovskega. Po pogodbi bi moral v tej sloviti operni hiši opraviti še štiri nastope.

Vodstvo La Scale ga je zato prosilo, naj se opredeli do vojne v Ukrajini. Gergijev tega ni storil, zato so ga odslovili.

Podobno so storili v Münchnu, Rotterdamu, newyorškem Carnegie Hallu in drugih znamenitih glasbenih ustanovah, v katerih je Gergijev pogosto nastopal. Še posebej ljub mu je bil München, kjer je užival kot glavni dirigent tamkajšnje filharmonije. Na Bavarsko se je preselil predvsem zato, kot je takrat izjavil, ker sta tam živela njegova dobra prijatelja: zakonski par Maja Plisecka in Rodion Ščedrin. Izjemna primabalerina in veliki skladatelj. Tudi v Münchnu so zahtevali nekaj podobnega kot v Milanu, toda Gergijev ni obsodil vojne in je raje molčal.

Nastop v Caserti v nedeljo, 27. julija, na festivalu Kraljevsko poletje v imenitni palači Burbonov, ki je pod Unescovo zaščito, bi bil njegov prvi koncert na tleh Evropske unije po agresiji na Ukrajino leta 2022. Na programu naj bi bila Verdi in Čajkovski.

Caserta naj bi mu, kot so računali v Moskvi, ponovno odprla vrata na svetovne odre. Med drugim naj bi za prihodnjo pomlad, denimo, načrtoval turnejo po Španiji (Barcelona, Madrid, Sevilla). Toda tisti, ki so načrtovali ta »mehki ruski sunek« v Evropo, so se grdo ušteli.

Vincenzo De Luca, prvi mož pokrajine Kampanja, kjer leži Caserta, je zagovarjal povabilo. Z besedami, da »kultura ne sme biti pod vplivom politike in politične logike«. To po svoje drži, toda kaj, ko to načelo najbolj grobo teptajo ravno v Rusiji.

Ostre reakcije na novico, da Gergijev prihaja dirigirat v Caserto, so bile torej pričakovane. Pojavili sta se odprti pismi, ki ju je že v prvih urah podpisalo skoraj tisoč posameznikov, doslej pa že več kot 16.000, namenjeni predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen in predsednikoma obeh domov italijanskega parlamenta, Lorenzu Fontani (Liga) in Ignaziu La Russi (Bratje Italije).

Med podpisniki je bilo več Nobelovih nagrajencev (Herta Müller, Oleksandra Matvijčuk, Oleg Orlov in Irina Ščerbakova iz prepovedanega Memoriala), pa pisatelji, profesorji, aktivisti za človekove pravice, politiki iz Italije in Evropske unije. Zahtevali so odpoved gostovanja dirigenta, zaustavitev širjenja ruske propagande, preiskavo o zlorabi javnih sredstev za te namene in tudi ustanovitev posebnega sklada za pomoč ruskim umetnikom, ki nasprotujejo Putinovemu režimu.