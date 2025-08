Doba, ki se je začela 16. julija 1945 ob 5:29

V nadaljevanju preberite:

Žal danes jedrsko orožje znova postaja središče mednarodne politike. Uporaba taktičnega jedrskega orožja se vse pogosteje vključuje v vojaške doktrine – tudi kot morebitni odgovor na konvencionalne grožnje. Nekateri voditelji, predvsem ruski predsednik Vladimir Putin, z njegovo uporabo odkrito grozijo.

Ukrajina je leta 1994 v zameno za varnostna zagotovila (Rusija, ZDA, Združeno kraljestvo) opustila jedrsko orožje, ki je bilo na njenem ozemlju ob razpadu Sovjetske zveze. Danes se, zlasti po ruski invaziji nanjo, ta odločitev pogosto navaja kot napaka. Ob negotovem ameriškem »jedrskem dežniku« v času predsedovanja Donalda Trumpa in nestabilni globalni varnostni arhitekturi zato vse več držav razmišlja o lastnem jedrskem programu, zlasti ko načelo might makes right (moč ti daje prav) vse bolj nadomešča mednarodno pravo.