Dolga senca vojne

V kolumni preberite:

V sedemdesetih letih obstoja je Evropska unija postala najuspešnejši mirovni projekt v zgodovini, po 24. februarju in drastično spremenjeni konstelaciji na mednarodnem prizorišču pa je videti kot skupnost v vojni. Putinova invazija Ukrajine, po intenzivnosti brez precedensa, spreminja Evropo. Posledice ruske vojne so oboroževanje Nemčije, prošnji Švedske in Finske za članstvo v Natu, odločitev Danske o vključitvi v skupno evropsko obrambo, nov strateški koncept severnoatlantskega zavezništva, ki pomeni oblikovanje kompaktne in globalne fronte proti Rusiji – in tudi Kitajski.