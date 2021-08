Dolgi covid, nočna mora koronavirusne bolezni

V članku prof. dr. Janeza Tomažiča preberite:

Blaga akutna oblika covida-19 je relativno kratka bolezen, dolgi covid pa lahko traja več tednov in prizadene številke organe in organske sisteme. Dolgi covid se lahko razvije pri vsakem bolniku s covidom-19, ne glede na resnost bolezni ali načine zdravljenja. Doslej tudi še ni mednarodnega konsenza, ali naj z dolgim covidom označujemo težave, ki nastanejo zaradi organske patologije (spremembe na pljučih, srcu itn.) po prebolelem akutnem covidu-19, ali samo osebe, ki imajo po okužbi neopredeljive simptome in znake, ki pa jim zelo prizadenejo kakovost življenja. Trenutno je oznaka dolgi covid »dežnik«, pod katerim se verjetno skriva več različnih entitet bolezni.