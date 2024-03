Drvimo v svet, v katerem človek postaja odvečen

V nadaljevanju preberite:

Srećko Horvat, eden od najvidnejših levičarskih intelektualcev srednje generacije, je tudi avtor odmevnih knjig, kot so Poezija prihodnosti (Penguin, 2019), Radikalnost ljubezni (Wiley, 2015) in Kaj želi Evropa? (v soavtorstvu s Slavojem Žižkom, Columbia University Press, 2013). Njegova besedila lahko najdemo v uveljavljenih revijah in časopisih, kot so New York Times, Guardian, Der Spiegel, Newsweek, Al Jazeera, Jacobin in Granta.

Sodeloval je v več protestnih gibanjih po svetu, vključujoč študentske proteste na Hrvaškem v letu 2009, Occupy Wall Street 2011 ter World Social Forum v Senegalu in Tuniziji. Je eden od ustanoviteljev festivala Subversive in projekta ISSA, Šole družbene avtonomije, ki deluje na otoku Vis.