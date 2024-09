Eliud Kipchoge: Tekač, rekorder, modrec

V nadaljevanju preberite:

Živimo v časih zatona športnih velikanov. Letos se je prvič po letu 2002 zgodilo, da je teniška trojica Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković ostala brez osvojenega turnirja za grand slam. Prvič po letu 2003 med nominiranci za zlato žogo ni ne Lionela Messija ne Cristiana Ronalda. In prvič po letu 2000 smo spremljali olimpijske igre, na katerih ne Eliud Kipchoge ne Kenenisa Bekele nista posegla po najvišjih mestih.

Tenis, nogomet in atletika so globalno razširjeni športi, omenjeni superšampioni pa so v njih krojili svetovni vrh približno dve desetletji. Dvajset let je nepredstavljivo dolgo obdobje za športnika, saj športna leta tečejo še hitreje kot mačja ali pasja. Ronaldo in Kipchoge sta zablestela kot najstnika, poslavljata pa se na pragu vstopa v peto življenjsko desetletje. Bekele, ki je letošnji londonski maraton pretekel v 2;04:15, je junija dopolnil 42 let.