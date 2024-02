Evropa, mrtvi dom

V kolumni preberite:

V diplomatskem jeziku je izraz »globoka zaskrbljenost« simptomatičen. Kadar se ga veliko in preveč izgovarja, se ne zgodi nič. Izjave zahodnega političnega establišmenta so od začetka bližnjevzhodne vojne prepolne razlaganja o neskončni skrbi – zaradi »humanitarne katastrofe« palestinskega prebivalstva in »obstreljevanja« v Gazi, zaradi neupoštevanja mednarodnega prava in kršitev človekovih pravic. Včasih kdo plašno omeni kako konvencijo ali statut, ženevska in rimski, oba definirata namerno ubijanje za vojni zločin. Ampak nepremičnost politike se nadaljuje.