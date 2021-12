Evropski triangel

V kolumni preberite:

V največji evropski državi smo bili vajeni stabilnosti in predvidljivosti, s prihodom koalicije treh strank, te imajo v mnogočem kontrastna stališča, je opaziti dvoumnost in konfuznost. Nemčija je v političnem limbu. Po odhodu Angele Merkel ne ve več, kaj hoče: biti gospodarska sila, osredotočena na kvaliteto življenja in blaginjo? Odločati o velikih vprašanjih in geopolitičnih rečeh?

Ni presenetljivo, da sta se sredi politične negotovosti v Nemčiji in Evropi – preden so v Berlinu ustoličili novega kanclerja in pred začetkom predsedniške kampanje v Franciji – zbližali in predrugačili razmerja druga in tretja največja članica Unije. Emmanuel Macron je obiskal predsednika rimske vlade in njun sestanek je bil več od kurtoazije ...