Francozi v Parizu pogrešajo provinco, v provinci pa Pariz

Pride provincialec v Pariz, s kovčkom in manjvrednostnimi kompleksi, da bi se karierno in življenjsko naredil širše. Ne, ambicioznemu provincialcu ni več treba iz province v glavno mesto, da bi zaživel sanje, kajti provinca že vrača udarec – tako kot bo tudi med branjem teh strani (slovenska) beseda provincialec zlagoma izgubila negativno konotacijo.

Jérôme Batout je francoski filozof in ekonomist, ki je pred meseci pri založbi Gallimard izdal esej La revanche de la province, Maščevanje province – zanimivo pisanje, v katerem odstira zapleteno razmerje med Parizom in vsem, kar to v Franciji ni, ter nakazuje novo dinamiko, ki se poraja med njima. Pariz in provinca na novo odkrivata, koliko potrebujeta drug drugega in se imata tudi vzajemno rada. Morda pa družbenih razmerij sčasoma vendarle ne bomo več motrili samo skozi ekonomsko, demografsko, socialno, politično, tehnološko ... optiko, ampak bodo v ospredje stopile še druge vrednote: senzibilnost, naklonjenost, kar ljubezen v družbi. Očitno je, da je Jerômu Batoutu, s katerim smo se pred nedavnim pogovarjali prek zooma, blizu psihoanaliza.