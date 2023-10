Globalizacija ni fenomen dvajsetega stoletja

V nadaljevanju preberite:

Pred dobrim tednom sta se v prostorih Cukrarne v Ljubljani soočila pomembna svetovna filozofa, Peter Sloterdijk in Slavoj Žižek. Zanimanje domače in tuje javnosti je bilo veliko, vstopnice so bile razprodane in v več kot dveh urah dialoga sta filozofa s poglobljenimi in duhovitimi filozofemi upravičila pričakovanja.

Ob štirideseti obletnici njegove filozofske uspešnice Kritika ciničnega uma in glede na dogodek v Ljubljani – pogovor filozofov je v sodelovanju s festivalom Indigo, Muzejem in galerijami mesta Ljubljane, Steirischer Herbst '23 in Cukrarno soorganiziral Goethe-Institut – smo Petra Sloterdijka zaprosili za intervju. V njem smo sledili izzivu, ki ga je z njegovimi besedami izpostavil tudi prireditelj soočenja, namreč, da se mora filozof odpovedati trenutnemu humanističnemu in nacionalističnemu svetu, da bo lahko razprl širše obzorje, ki bo hkrati ekološko in globalno. Zanimalo nas je torej, kako danes razumeti globalizacijo, kako realnost in iluzije o njej, kako resnico o sebi in sodobnem svetu …