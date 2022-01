Gost hotela Park ne more na igrišče Park

V nadaljevanju preberite:

Športna biografija Novaka Đokovića je biografija presežnikov. Na odprto prvenstvo Avstralije je pripotoval, ko so mu organizatorji turnirja zagotovili, da je vabljen kot medicinska izjema. Pravila, kdo je medicinska izjema, ki lahko na celino vstopi, ne da bi bil dvakrat cepljen, pa so stroga. Nole v hotelu Park čaka na odločitev avstralskih oblasti. Če bi na turnirju v Melbournu zmagal, bi bil sam na vrhu lestvice teniških šampionov, ki so osvojili največ velikih turnirjev. Zdaj si prvo mesto deli s Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom.