Hlajenje vroče juhe regulacije kratkoročnih najemov

Regulacije kratkoročnega najema se je zaradi prevelikega razrasta te dejavnosti pri nas lotila tudi slovenska vlada. Število stanovanj za kratkoročni najem prek spletnih platform je namreč v petih letih poskočilo za petkrat, število enot na gostitelja se je povečalo, prihodki od oddajanja prek spletnih platform pa so zrasli na 175 milijonov evrov. Vzgibi za regulacijo so podobni kot na Hrvaškem. Študiji, ki ju je naročilo ministrstvo za gospodarstvo, sta potrdili, da se je po pojavu spletnih platform v Sloveniji kratkotrajni najem začel zažirati v že tako skromen fond razpoložljivih stanovanj in dodatno zviševati cene. Poleg tega pa se tudi pri nas ljudje in podjetja raje kakor za podjetniške naložbe odločajo za vlaganja v stanovanja, vlada pa želi stanovanja vrniti bivalnemu namenu. Občine namreč že poročajo o odseljevanju mladih iz turističnih krajev zaradi previsokih cen nepremičnin, pa tudi o nezadovoljstvu domačinov v blokih, ki se spreminjajo v hotele.