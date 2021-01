Hvala za svarilo, Amerika!

V članku preberite:

Epidemija koronavirusa je prizadela ves svet, v najmočnejši velesili pa je povzročila več kot 400 tisoč smrtnih žrtev in za povrh še pomembno vplivala na zamenjavo na vrhu oblasti. Izid predsedniških volitev je dobra polovica volivcev veselo pozdravila, slaba polovica pa jezno protestirala in ga zavračala kot goljufijo. Po pritožbah, ponovnem preštevanju glasov in poskusih razveljavitve izidov se je gospodar Bele hiše naposled le izselil iz nje, ne da bi, prvič v zgodovini ZDA, priznal poraz.