Imamo generacije otrok, ki ne poznajo dolgčasa

Shefali Tsabary, psihologinja z doktoratom z newyorške univerze Columbia v intervjuju o vzgoji otrok, ki da je najuspešnejša, če so starši ozaveščeni o svojih vzorcih, ki so jih podedovali od svoje družine. Spregovorila je tudi o tem, zakaj ne prenašamo več stresa in negativnih čustev, pa tudi o vplivu tehnologije in drugih pretiranih stimulansov.

V slovenščino so prevedene tri njene knjige, vse so izšle pri založbi Učila: Ozaveščeni starši, Prebujena družina in najnovejša Radikalno prebujenje, za katero je zdravnik Gabor Maté dejal, da je prepričljiv poziv ženskam, naj se znebijo svojih vlog, ki jim jih je vsilil patriarhat – vlog samoumevnih in kompulzivnih skrbnic – in jih tako oropal telesnega zdravja, čustvene svobode in duhovnega zavedanja.