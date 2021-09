Ime česa je Kul

V nadaljevanju preberite:

Razlika med prvo Šarčevo in zdajšnjo »novo« koalicijo, je v tem, da v njej Levica ne figurira kot projektno pridružena, temveč kot jedrna stranka. To med drugim pomeni, da njen pogoj utegne iti tudi v smer rekonstrukcije sistemskih in korupcijskih poškodb v javnem zdravstvu in nevtralizacijo Poklukarjevega predloga o demontaži ZZZS v korist in dobiček zasebnih zdravstvenih zavarovalnic.