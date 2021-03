Indici kažejo, da so bile nekatere preiskave politično motivirane

V prispevku preberite:



Čeprav je Anton Olaj policijski suknjič slekel že leta 2012, pravi, da se v tem času policija ni prav veliko spremenila. Le postala je bolj transparentna zaradi družbenih in socialnih medijev. Prav v njih vidi priložnost za komunikacijo in hitro obveščanje javnosti.



Prvi mož policije je zagrizen zagovornik svobode govora. Tudi sam je bil v osmih letih, ko je bil v pokoju, večkrat kritično glasen na družbenih omrežjih v zvezi z aktualnimi temami predvsem na področjih prava in javne varnosti. Tudi čez policijo je povedal kakšno.



Prav njegova javno izražena stališča so, tako ocenjuje, pritegnila notranjega ministra Aleša Hojsa, da ga je povabil v svojo ekipo za državnega sekretarja. Spregovoril je o njegovih pogledih na nekatere kriminalistične preiskave v preteklosti in kakšni so njegovi načrti pri vodenju policije.