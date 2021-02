Izbrisana Ana Frank

V nadaljevanju preberite:

Žlahtnih besed, ki jih je Ana Frank zapisal še otrok, slovenskim osnovnošolcem ni treba več prebirati (razen seveda, če otroci sami, prostovoljno, posežejo po knjigi). Dnevnik Ane Frank je namreč izbrisan iz učnega načrta za slovenščino. Dokončno od leta 2019. In izbrisan je tudi iz tako imenovanih evropskih šol za slovenščino (2020). Kdo je to storil? Zavod za šolstvo, toda odločitve te inštitucije potem potrjujejo tudi na pristojnem ministrstvu, strokovnem svetu in na vladi …