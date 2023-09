»Jebe se moškim, če je femicid vpisan v kazenski zakonik«

V nadaljevanju preberite:

Jebe se moškim za zakonodajo, je Vedrana Rudan zapisala po umoru ženske v BiH, ki jo je nekdanji partner ubil in zločin v živo prenašal po družbenem omrežju. Jebe se jim, če je femicid vpisan v kazenski zakonik, jebe se jim za vse. Kdo je odgovoren za to, da lahko ubijajo ženske, pa se jim ne zgodi praktično nič? »Jasno, da je kriva država, ampak država so moški. Ženske, ki jo namerava mož pretepsti, ne bo rešil noben zakon. Zavzemam se za množično oboroževanje žensk. Če bi ženske dojele, da so vsi proti njim in da bi jim pomagalo samo ubijanje nasprotnikov, bi nekaj ukrenile zase in za svoje hčerke,« je ostra pisateljica.