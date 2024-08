V nadaljevanju preberite:

Prva gesta, odnos med dvema, ki se zgodi v začetnih minutah filma Jutri je še en dan (C'è ancora domani) italijanske režiserke Paole Cortellesi, je moževa klofuta ženi, ko se zbudi, in stavek, ki gesto spremlja: Nauči se držati jezik za zobmi! Replika, ki vsebuje nešteto odnosov in en samcat pomen, da to, kar ženska izgovori, ne šteje nič.