Kako državi plačati več davkov in biti ob tem vesel

Ta teden in tudi prihodnji bodo v znamenju razprave o davčni reformi. A zatika se že pri oblikovanju strateškega sveta za davke. Porodne težave so slaba napoved za uspešno davčno reformo, ki je tej vladi enkrat že propadla. Od takrat je minilo slabo leto, a vlada ni opravila nujnih predpriprav za smiselne davčne spremembe. Zato je to bilo v tem smislu izgubljeno leto.

Kateri so štirje koraki, ki so potrebni za uspešno davčno reformo?