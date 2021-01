Kako iz krvave preteklosti v prihodnost, spravljeno s seboj

Čas teče hitro in počasi hkrati, beži racionalno in se vleče emocionalno, neredko pa ravno obratno. Tudi spomin je selektivna predstava, naj gre za intimni ali kolektivni pomnilnik. V Španiji že desetletja govorijo o zgodovinskem spominu in iz njega politično zajemajo dejstva, vse bolj tudi tista, ki so jih ob zlomu frankizma načrtno pahnili v pozabo. Kako se soočajo s preteklostjo, je v pogovoru za Delo razmišljal Antoni Segura, profesor novejše zgodovine na Univerzi v Barceloni.