Kako zmagujejo avtokrati

Viktor Orbán in njegova stranka Fidesz sta ponovno dosegla bleščečo zmago. To so bile prve evropske volitve po začetku vojne v Ukrajini, sovpadle so s pokolom civilnega prebivalstva v Buči, zločinom Vladimirja Putina, ki je najtesnejši zaveznik madžarskega premiera na Zahodu. Volilni poraz ni samo madžarski, je poraz celotne Evrope.

Izvolili so močnega voditelja, nacionalista, ki krši evropske norme, njegova »iliberalna demokracija« je vse bolj podobna Putinovi avtokraciji. Brezsmiselno je spraševanje, kako je mogoče, da so že četrtič zapored dodelili mandat samodržcu. Bolj umestno je vprašanje, kolikšno nevarnost predstavlja za Evropsko unijo. Orbán je postal stalnica in ni začasen pojav. Če je na začetku kdo še verjel, da se bo režim sčasoma unesel, je že dolgo jasno, da se ne bo ustavil – je močnejši, kot je bil kadarkoli. Tu lahko ostane, dokler mu ugaja. Paul Lendvai je v biografiji že pred leti zapisal, da si ni več mogoče predstavljati, kako ga odstraniti z oblasti.