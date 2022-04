Enotnost, enotnost

V kolumni preberite:

V izjemnih okoliščinah se zgodijo izjemni dogodki. Natanko en mesec po ruskem napadu na Ukrajino so v Bruslju drug za drugim potekala tri mednarodna srečanja na najvišji ravni, izredni vrh Nata, sestanek skupine G7 in vrh Evropske unije. To veliko pove o spremenjenem svetu po 24. februarju. Redek format je predstavljalo srečanje voditeljev evropskih držav, na katerem je sodeloval ameriški predsednik. Joe Biden je prvi predsednik Združenih držav, ki se je udeležil vrhunskega zasedanja Evropske unije. Eksistencialno resnost razmer je tudi tokrat kazala navzočnost ukrajinskega voditelja Volodimirja Zelenskega na daljavo, na zaslonu.

Bidnov prihod v Evropo je odrazil težo trenutka. Posebni vrh Nata, posvečen vojni v Ukrajini, je bil organiziran v kratkem času in velja za enega najpomembnejših doslej, zagotovo najpomembnejšega po koncu hladne vojne in razpadu Sovjetske zveze.