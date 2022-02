Banket avtokratov

V kolumni preberite:

Olimpijske igre so natančen posnetek stanja sveta. Letošnje v Pekingu, edinem velemestu, ki je kdaj gostilo oboje, poletne in zimske igre, bolj kakor športno tekmovanje zaznamujeta napeto mednarodno ozračje in srdita mednarodna tekma: krhek mir v Ukrajini in senca morebitne vojne v Evropi, diplomatski bojkot Kitajske z Združenimi državami na čelu. Predsednik Xi Jinping je gostil večinoma diktatorje in avtokratske voditelje, med njimi je izstopal prihod Vladimirja Putina, najbolj čista demonstracija zdajšnje kitajsko-ruske ljubezni.

»Novo obdobje« in »vseobsegajoče strateško partnerstvo«, sta napovedala Xi in njegov častni gost, ki ni prišel na običajni državniški obisk. Čeprav sta Rusija in Kitajska nenavaden par, imata njuna vladarja skupen cilj, oba zavračata ameriško hegemonijo in si prizadevata za novi svetovni red. V uverturi zimskih olimpijskih iger sta postregla z izjavo o »prijateljstvu brez meja«, bolj kot o tem zadnjem deklaracija govori o njunem skupnem sovraštvu do Zahoda ...