Kakšna država smo postali

V kolumni preberite:

Razočaranj je več in zlepila so se v eno: v ozadju, kot paspartu, na katerega preslikavamo svoja upanja in dvome, je Evropa. Iluzija, da nas bo članstvo obvarovalo pred lastno neodgovornostjo, se je umaknila spoznanju, da EU pokaže moč takrat, ko brani svoje ekonomske interese. Center odločanja postane samo, ko narekuje proračunsko disciplino in deluje s sistemom sankcij. Ideja, da tvori substanco Evrope vladavina prava, je votla. Evropa ni ustavila Viktorja Orbána in ne bo ustavila Janeza Janše.