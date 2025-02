Čedalje več Hrvatic naredi splav v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Število dovoljenih splavov pri nas ostaja bolj ali manj enako. Leta 2023 so opravili 3028 posegov – splavnost na tisoč žensk med 15. in 49. letom je bila 7,14 –, leto pred tem 2996. Zakonitost splava še ne pomeni nujno dostopnosti posega, zato pri nas umetno prekinjajo nosečnost tudi državljanke Hrvaške in Italije.

Splav na zahtevo je na Hrvaškem zakonit, a težko dostopen, saj več kot 60 odstotkov tamkajšnjih ginekologov uveljavlja ugovor vesti. V hrvaških bolnišnicah so leta 2023 opravili 3015 zakonitih splavov oziroma 9,4 na 100 porodov. Poleg tega še zmeraj po večini izvajajo kirurški splav, ki je bolj invaziven in nevaren od medikamentoznega.