Ko se peljem v službo, ob avtocesti zagledam velike plakate z napisom Lažejo vam. Na njih so portreti Aste Vrečko, Roberta Goloba, Urške Klakočar Zupančič in Nataše Sukič. Kdo vam laže? Tisti, ki so upodobljeni na plakatu, ali tisti, ki je plakate izdelal in izobesil? Izobesiti jih je dal Janez Janša osebno, čeprav v imenu stranke SDS, in neizpodbitno dokazano je, da on laže. Se je potem sploh še smiselno ukvarjati z vsebino plakata?