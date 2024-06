V nadaljevanju preberite:

Težko si je bilo predstavljati, da bi se priznanje države Palestine v Sloveniji lahko preobrnilo v notranjepolitični spopad. V torek, ko jo je slovenski državni zbor končno priznal, se je zgodilo prav to. Postavlja se vprašanje, kako je tako dramatična zunanjepolitična tema postala notranjepolitična. Posebej zato, ker ima zaradi vojne akcije Izraela proti civilistom opraviti z elementi genocida in ker priznanje pravzaprav izpolnjuje kriterije ustanovne listine OZN, ki govori o temeljnih pravicah človeka in ljudstev. Poleg tega je generalna skupščina ZN letos z večino potrdila resolucijo s pozivom varnostnemu svetu, naj priporoči sprejem Palestine v ZN, potem ko že ima od leta 2012 status opazovalke.