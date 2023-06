Ko Portorož za hip postane Jamajka

V članku lahko preberete:

Za muzej še ni, a ko bodo kustosi čez desetletja katalogizirali njegova dela, bo večji del končal v muzeju osvoboditve, kos ali dva v muzeju osamosvojitve, nekaj primerkov pa v muzeju zabave. Tomaž Domicelj je z muziciranjem začel kakšnih 55 let nazaj. Nekaj več. Kitara, glas, včasih orglice. Pred kitaro je muziciral na štiri strune, a nekako ni bil narejen za violino. Petje in violina sta v slabi rimi. Za pikre pripombe, naj raje igra kitaro, ker mu gre to bolje od rok kot petje, se ni zmenil. V resnici zna odpeti in zarohneti.