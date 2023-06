Vse se bo začelo s srečnim dnevom

V nizu predstavitev tokratnega programa je direktor in umetniški vodja ljubljanskega festivala Darko Brlek v Križankah gostil Tomaža Domicelja, čigar dela bo v večinoma novih aranžmajih prinesel otvoritveni gala koncert Poletna noč, ki ga bo vodila Domiceljeva prijateljica Miša Molk. Domicelj praznuje 75 let življenja in 57 nastopanja.

Patrik Greblo, ki bo vodil simfonike RTV, Big Band in mladinski pevski zbor RTV Slovenija je napovedal izjemen večer, na katerem bodo najvidnejši slovenski pevski solisti v rekordnem številu izvedli skupaj dvaindvajset skladb iz različnih obdobij Domicljevega obširnega opusa, vsak bo nastopil z eno sklabo, slavljencu pa so namenili izvedbo ene skladbe in pol.

Nastopili bodo Lara Baruca, Helena Blagne, Nuška Drašček, Mitja Ferenc, Alenka Godec, Damjana Golavšek, ​Hamo,​ Anika Horvat, Dominik Kozarič, Tinkara Kovač,​ Gojmir Lešnjak - Gojc, Saša Lešnjek, Tomi Meglič​, Neisha, Alfi Nipič, Jan Plestenjak, Nina Pušlar, Nina Strnad, Tokac, Simona Vodopivec Franko in Marko Vozelj.

Greblo je dodal, da je te dni v sodelovanju s festivalom izšla tudi vinilna plošča z vrhunci preteklih Poletnih noči. RTV Slovenija je Poletno noč prvič organizirala na pobudo Jureta Robežnika, in sicer kot posvetilo ob smrti Majde Sepe, nadaljevala pa z zaznamovanjem obletnic velikih imen slovenske popevke: skladateljev, tekstopiscev, pevcev v koprodukciji z ljubljanskim festivalom.

Disneyjeva klasika

Miljenko Puljić, ravnatelj Zagrebškega mestnega gledališča Komedija, ki bo gostovalo s štirimi predstavami romantično-fantazijskega muzikala Lepotica in zver v režiji in koreografiji Lea Mujića, je povedal, da so Disneyjevo klasiko doslej izvedli triintridesetkrat ter si jo je v Zagrebu ogledalo več kot 54.000 obiskovalcev. Zdaj bodo z njo prvič nastopili zunaj dvorane Vatroslava Lisinskega. Obljubljajo, da njihova dinamična in duhovita interpretacija prinaša veliko broadwayskega, disneyjevskega šarma. Nekaj besed sta ljubljanskemu občinstvu namenila Buga Marija Šimič, solistka v vlogi Lepotice, ki prihaja iz opernega sveta, in Igor Drvenkar, ki nastopa v vlogi Zveri (je tudi novi pevec hrvaške zasedbe Parni valjak).

Nepozabni gledališki obred

»Prihodnji četrtek bomo zavrteli kolo sreče,« je povedal koreograf in umetniški direktor Baleta SNG Maribor Edward Clug ter napovedal izvedbo scenske kantate Carmina Burana Carla Orffa, tokrat v novem, slovenskem prevodu Benjamina Virca in s 140-člansko zasedbo plesalcev, simfonikov, zbora ter pevskih solistov opere in baleta SNG Maribor pod taktirko Simona Krečiča. Obiskovalce čaka poseben, nepozaben gledališki obred, je dodal Clug.