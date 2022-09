Ko se spremeni aerodinamika predsedniških volitev

V nadaljevanju preberite:

Odstop Marte Kos od kandidature za predsednico države je v torek odjeknil kot presenečenje. Moralo se je zgoditi nekaj zelo usodnega, da je prišlo do »spremenjenih okoliščin iz osebnih razlogov«. Robert Golob, predsednik stranke Gibanje Svoboda, ki je Marto Kos predlagala, je bil pri odgovarjanju na novinarska vprašanja neprepričljiv v trditvi, da z odstopom ni imel nič in da je bil ob dogodku presenečen. V trenutku, ko to pišemo, etablirane koalicijske stranke torej ostajajo brez predsedniških kandidatov, kar je nenavadno in ni dobro za demokracijo.