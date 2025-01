(KOLUMNA) Evropa z nekritičnim sledenjem ZDA ukinja samo sebe

V nadaljevanju preberite:

Še preden so izvoljenega Donalda Trumpa ustoličili kot novega predsednika ZDA, je ta teden že poskrbel za prvi paket norosti. Zagrozil je, da bo vojaško zasedel Grenlandijo, da bo Mehiški zaliv dal preimenovati v Ameriškega, prevzel Panamski prekop in Kanado ekonomsko prisilil, da se bo kot zvezna država priključila ZDA.

In še preden je Elon Musk uradno postal del Trumpove administracije, je začel preurejati politična razmerja v evropskih nacionalnih državah. Pred februarskimi volitvami se je spravil na Nemčijo in je na globalnem omrežju X, katerega lastnik je, s podporo skrajno desni in kriptonacistični AfD začel pritiskati na nemške volivce, pri tem dejanju pa iskal vzvod za preoblikovanje celotne Evrope. Musk je postal novi Steve Bannon, razlika pa je v tem, da ima sam moč najbogatejšega zemljana, kar ni kulturna, civilizacijska ali oznaka po omiki, temveč brutalno dejstvo nevarne in nebrzdane moči.