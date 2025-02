Trumpova carina na Luko Dončića

V nadaljevanju preberite:

Ta teden smo se dvakrat zbudili s presenetljivimi novicami iz ZDA. Donald Trump je predstavil načrt za prilastitev palestinske Gaze. Nad območjem bi nadzor prevzele ZDA, prebivalstvo bi izselil, sredozemsko obalo pa spremenil v bližnjevzhodno riviero. To je najbolj nepredvidljiv dogodek, ki se je v ZDA zgodil v času trajanja drugega mandata najbolj nepredvidljivega ameriškega predsednika v novejši zgodovini. Do te presenetljive izjave pa naslov najbolj šokantne novice pritiče slovesu Luke Dončića iz Teksasa in njegovi prisilni selitvi čez noč v Los Angeles. Očitno je tudi lastnica franšize v Dallasu Miriam Adelson, velika podpornica in tretja največja donatorka nepredvidljivega Trumpa, zelo – nepredvidljiva.

Nepredvidljive pa niso 25-odstotne carine na uvoz iz Kanade in Mehike ter dodatne desetodstotne carine na kitajske izdelke, saj jih je Trump napovedoval. Tako ne bodo presenetljive niti carine za evropske izdelke, čeprav so se finančni trgi na vse bolj odkrite Trumpove grožnje odzvali s presenečenjem. Carine so pač najljubša beseda poslovneža, njegov vzornik pa je protekcionistični ameriški predsednik William McKinley ...