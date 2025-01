(KOMENTAR) Premirje je posel, sporazum je kupčija

V nadaljevanju preberite:

V petek, desetega januarja, je Steven Witkoff, odposlanec novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Bližnji vzhod, poklical na sedež izraelske vlade in sporočil, da bo naslednji dan iz Katarja pripotoval v Jeruzalem. Osebje iz kabineta Benjamina Netanjahuja, poroča izraelski časnik Harec, je Trumpovemu odposlancu vljudno namignilo, da je naslednji dan sobota, torej šabat. In da premier ob sobotah pač ne dela.

Poročilo liberalnega izraelskega časnika navaja, da je ameriški odposlanec vzrojil. Da se požvižga na šabat in da bo v soboto popoldan pri Netanjahuju. Witkoff, newyorški nepremičninar judovskega rodu, ki je Trumpa spoznal na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je še kot odvetnik Trumpu pomagal pri nepremičninskih poslih, je preslišal ponudbo, da bi se z Netanjahujem sestal v soboto ponoči. Odposlanec za Bližnji vzhod se je med obiskom požvižgal na verske zapovedi, diplomatski protokol in bonton. Zanimal ga je cilj. Cilj pa je deal ...