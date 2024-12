(KOMENTAR) Spoznajte svoje pravice

V nadaljevanju preberite:

Na Kongresnem trgu so migotale božične lučke, na stojnicah so točili kuhano vino. Pred Filharmonijo je stal transparent. Na tleh je bila postavljena instalacija v belo ovitih trupel. Okrog svečke. Za tisoč resničnih trupel v Gazi ena svečka. Policisti so bili mirni. Imeli so tudi čelade. Za vogalom jih je bilo več, kot je bilo ljudi, ki so sporočali »Stop genocidu«. Od daleč so se slišale božične pesmi, ki opevajo čudež, ki da se je zgodil v Sveti deželi. Na tleh Svete dežele se danes dogaja genocid.