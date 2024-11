(KOMENTAR) Milijarderji in uredniške odločitve

V nadaljevanju lahko preberete:

Od volitev leta 1976, na katerih je Jimmy Carter premagal republikanskega kandidata Geralda Forda, časnik Washington Post objavlja svoje priporočilo: komu velja na predsedniških volitvah nameniti podporo. The Post je prekinil tradicijo le leta 1988, ko sta kandidirala republikanec George H. W. Bush in demokrat Michael Dukakis. Komentatorski oddelek se takrat ni odločil za nikogar. Po letu 1992 je The Post podprl več zmagovalcev – Billa Clintona, Baracka Obamo in Joeja Bidna. Podprl je tudi poraženko Hillary Clinton (2016) ter poraženca Ala Gora (2000) in Johna Kerryja.

Uredniška podpora Washington Posta morda zbode v oči. Od leta 1976, ko so objavili prvo priporočilo, niso nikoli podprli republikanskega kandidata. Je The Post pristranski?