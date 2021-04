Kongres svete alianse, priložnost za srečanje pomembnih botanikov

V članku preberite:

Letos mineva 200 let od pomembnega kongresa svete alianse v Ljubljani, ki je takrat našo deželo postavil ob bok državam krojiteljicam tedanje zgodovine. To je bil politični kongres, ki so se ga udeležili ruski car Aleksander I., avstrijski cesar Franc I., neapeljski kralj Ferdinand IV. in modenski vladar Franc IV. ter predstavniki Francije, Velike Britanije, Prusije in posameznih italijanskih držav in še okoli 500 drugih pomembnežev.