Kongresnik slovenskih korenin, razpihovalec napada na kongres

Paul Gosar je predsednik skupine prijateljev Slovenije v predstavniškem domu kongresa. V javnih nastopih je strasten, pogosto ustrahovalen in napadalen. Rad se pohvali, da je strokovnjak za govorico telesa. Pogosti besedi njegovega besednjaka sta might be in maybe, s katerima priliva olje na teorije zarot in skrbi, da njegovim podpornikom in 150.000 sledilcem na twitterju ne bi popustila pozornost. Paulovi sorojenci že leta opozarjajo, da njihov ekstremistični brat predstavlja resno nevarnost državi.