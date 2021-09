Kritično mišljenje, odprta družba

V nadaljevanju preberite:

Fakulteta za družbene vede praznuje 60. obletnico delovanja. Prvo predavanje je bilo 3. oktobra 1961. Ustanovljena je bila kot Visoka šola za politične vede, z zakonom, ki je bil v slovenski skupščini sprejet 31. januarja 1961. Namen šole je bil, da »vzgaja strokovne kadre z višjo in visoko izobrazbo in organizira znanstveno delo na področju družbenih in drugih političnih ved na treh stopnjah«. Na teh področjih je šola lahko podeljevala tudi doktorat znanosti.



Ob ustanovitvi je Visoka šola za politične vede imela vse karakteristike fakultete, vendar ni bila vključena v Univerzo v Ljubljani. To se je zgodilo šele leta 1970, ko se je preimenovala v Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN).

Fakulteta je imela ob svojem nastanku nekaj velikih nalog, ki jih ni mogla opraviti brez konfliktov. Zveza komunistov je v njej videla potencialno intelektualno silo, ki bo pomagala izgrajevati samoupravni socializem, kritično mišljenje, odprto družbo, hkrati pa branila obstoječo ureditev in pomagala utrjevati superiornost marksizma pred vsemi drugimi miselnimi šolami.



​Fakulteta je bila s tem uperjena proti tisti predstavi razvoja, ki je merila korake samo v tonah proizvedenega žita in jekla, se pravi proti enodimenzionalnemu mehanicizmu, in za drugačno predstavo razvoja, ki gradi predvsem na emancipaciji človeka. Hkrati je šola morala razvijati akademske discipline, nekatere od teh je morala razvijati na novo (zlasti politologijo) v mednarodnih okvirih po akademskih standardih, morala je torej razvijati znanost, kot družboslovna fakulteta pa je bila vpoklicana v dejanske družbene in politične boje. Tretja velika naloga je bila izgradnja institucije z vso znanstvenoraziskovalno infrastrukturo (raziskovalni centri in oprema, knjižnica, računalniški center), pri čemer je fakulteta naletela na odpor konkurenčnih fakultet, zlasti v boju za sredstva in t. i. matičnost disciplin.