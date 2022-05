Literatura? Nobenih trikov!

V intervjuju preberite:

Je dvakrat poslovenjeni besedni ustvarjalec (Mesto v meni, Totaliteta, 2021; Trst, obrnjen na glavo: petnajst sprehodov po mestu vetra, Literatura, 2011), često na odrskih deskah in filmskih platnih. Sogovorec bližnje soseščine.

Namesto časnikarskih puhlic predlagam ogrevalni uvod: »Tržačani na svetovnih prvenstvih navijajo za italijansko reprezentanco in jih gane, kadar slišijo bersaljersko fanfaro, vedo pa, čeprav podzavestno, da je njihova zgodovina dosti bolj zapletena od tega, kar navaja njihova osebna izkaznica. Zavedajo se, da se jim zadostuje ozreti v preteklost le za tri ali štiri rodove, in že ugotovijo, da so Grki, Avstrijci, Slovenci, Hrvati, Madžari. Znano jim je, da je bilo to mesto terezijansko, napoleonsko, avstro-ogrsko, fašistično, za hip tudi titovsko, nato pa lep čas ameriško. Vedo, da je telefonski imenik poln priimkov Bevilacqua, ki so se imenovali Vodopivec, Gianellijev, ki so se pisali Janežič, Fabbrettov, ki so bili Kovačiči, in da biti Italijan v Trstu pomeni tudi to, da vsega tega ne pozabiš.« (Trst, obrnjen na glavo, prevedel Vasja Bratina, LUD Literatura 2011)

S tako sorodno zvenečim priimkom ne morem začeti drugje kot pri družinskem drevesu, če ste za to, da nekoliko prekopljeva okrog korenin. O zgodovinskem duhu mesta v zalivu se da še največ razbrati in razumeti iz telefonskega imenika, kdor ga le najde, med drugim to, da lep del govori »po zakaj«, od krčmarja pri svetem Jakobu, ki sovraži Taljane, do bifeja družine Tomažič pri Pepiju ščavu. Ali vas genealogija kaj ustvarjalno zanima, kaj osebno preganja?

O problemu svojega priimka sem se že na široko razpisal. Kot dobro veste, se pišem hibridno, kot križana pokveka izvirnika, ki se začne s k in konča s č. Bralci mojih prevodov v balkanske jezike, nazadnje se mi je to zgodilo na Hrvaškem, kar belo pogledajo, ko slišijo, kako izgovarjam svoj priimek, saj bi ga sami instinktivno izgovorili tako, kot se piše: covacich. Kar že veliko pove – ne slepomišimo – o odprtih ranah ali vsaj brazgotinah naše polpreteklosti.