Magi mi je velikokrat rekla, povej mi nekaj z bobni

Najprej reče, da je Firči, šele nato, da je njegovo uradno ime Ivan Fece. Kot eden bolj talentiranih bobnarjev svoje generacije je sodeloval s številnimi jugoslovanskimi bendi, ljubitelji rocka pa ga poznajo predvsem kot člana Ekatarine Velike. Pogovarjala sva se v Novem Sadu, kjer se je rodil »daljnega leta 1962« in kamor se je vrnil po skoraj tridesetletni newyorški avanturi.

V vaši družini je bilo veliko glasbe. Vaš stari oče je bil violinist, oče pa tonski tehnik na radiu. Kako je to vplivalo na vas?

Vplivalo je tako, da danes sedim z vami in se pogovarjam o glasbi. Res je, v moji družini so se vsi ukvarjali z glasbo, celo mama je krajši čas igrala bobne. Ded je bil violinist in pravi patriarh, ki nič ne sprašuje, le ukazuje. Mali bo v ponedeljek začel z violino! In to je bilo to. Začel sem igrati violino in končal nižjo glasbeno šolo, v srednji pa se je že vmešal rock'n'roll. Klasična glasba mi je še danes pri srcu, ampak ni ji uspelo premagati Hendrixa.

Zanimivo, tudi basist Bojan Pečar je igral violino. V nekem trenutku sta ritem sekcijo Ekatarine Velike sestavljala dva klasično izobražena violinista.

Res je, tako sva tudi klicala drug drugega. Hej, violinist … Bojan je eden najboljših rock glasbenikov, ki so živeli na teh prostorih. Bil je netipičen basist, izjemno melodičen, po drugi strani pa mu je bilo vseeno, kateri ojačevalec in katero bas kitaro ima. Ukvarjanje z zvokom je bilo po njegovem stvar producenta, njemu je bilo pomembno le to, da lahko igra. Ustvaril je več brezčasnih glasbenih fraz. Bil je tudi zelo duhovit in hitrega uma. Ko smo nekoč snemali v Zagrebu, je na ritmično podlago komada Zaboravi ovaj grad popolnoma spontano odrapal celoten komad v angleščini. Pravi free style. Takrat je bil ta žanr še v povojih. Večkrat se pošalim, da je Bojan oče rapa.

Po njegovi smrti leta 1998 sem na računalniku digitaliziral njegove basovske linije. Program je omogočal, da sem zvok spremenil v violinskega. Zvenele so fantastično, kot bi jih bil prvotno napisal za violino, ne za bas kitaro.

Bobne bi najbrž malce težje pretvorili.

Odvisno. Za vsako glasbeno obliko obstaja besedilna analogija. Z inštrumenti pripovedujemo zgodbe in to velja tudi za boben. Klaviaturistka EKV Margita Stefanović - Magi je velikokrat rekla: Povej mi nekaj z bobni. In tako sem – seveda metaforično – nekaj povedal.