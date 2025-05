Zgodovinski maj 1945: Kako so z zadnjimi bitkami osvobodili Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Na razvoj vojaških operacij v zadnjih dveh letih vojne v Jugoslaviji in Sloveniji je najbolj vplivala nemška odločitev, da bodo »evropsko trdnjavo« branili tudi na Balkanu. Vrhovno poveljstvo nemških oboroženih sil je Jugoslavijo obravnavalo kot obrobno bojišče nemško-sovjetske (in v manjši meri italijanske) fronte.

Za Nemce, ki so se v Jugoslaviji držali načela »deli in vladaj« (divide et impera) ter strahovlade, je bilo pomembno, da imajo pod nadzorom glavne jugoslovanske komunikacije in večja industrijska mesta. Pretežni del enot, s katerimi so Nemci razpolagali v Jugoslaviji, so bile t. i. »drugorazredne enote«. Vermahtovih enot je bilo malo, saj so prednjačile rezervne policijske in enote Waffen SS, naslanjali so se tudi na kolaboracionistične enote in enote t. i. petokolonašev.