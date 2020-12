Mladi, naivni skakalni biser

V portretu skakalca Timija Zajca preberite:

Mladega športnika so po preizkušenem vzorcu nemudoma suspendirali samo zato, ker si je upal naglas – in niti ne zelo grobo – povedati, kaj si misli o svoji strokovni športni (nad)oblasti. Izid dvoboja je bil znan vnaprej. Na eni strani formalno komaj odrasel nadarjen športnik, na drugi pa uigrano med seboj trdno zlepljeni moštvi funkcionarjev in od njih izbranih nosilcev stroke, ki se med seboj neprebojno ščitijo.