Najemite umetnike, ne politologov

Arun Chaudhary je letnik 1975. Ko je bil leta 2007 profesor filmske režije (in zvoka) na univerzi v New Yorku, ga je nekega jutra poklicala prijateljica, sicer producentka na CNN in nekdanja vodja videosekcije v kampanji za senatorja Baracka Obame, in ga vprašala, ali ga zanima snemanje predsedniške kampanje senatorja iz Illinoisa. Čez nekaj tednov se je preselil v Chicago.

Sprejel je ponudbo in s kamero ter fotoaparatom spremljal Obamo na njegovih potovanjih po zveznih državah. Dobro leto pozneje je dobil novo službo kot prvi uradni snemalec v Beli hiši. Ostal je nekaj let in o tem napisal knjigo First Camerman, ki je daleč od kakšnih amatersko zloženih spominov, v njej je ničkoliko insajderskih (brezplačnih) namigov, kako delati kampanje. In še marsikaj.

V zadnjem desetletju in ščepec je brusil robove ne samo podob predsedniških in drugih kampanj (po vsej Evropi), med drugimi Baracka Obame, Bernieja Sandersa (kreativni vodja kampanje), Jeremyja ​Corbyna 2019, Albina Kurtija 2021 ...