Ne, za vraga! Ne bom jim pustila, da rudarijo pod mojo hišo

Aprila 2023 je Ida Asp dobila pismo iz urada za rudarstvo v Stockholmu, s katerim so jo obvestili, da so na območju Viken številka 2 v krajevni skupnosti Berg podjetju Bergslagen Metals AS v skladu z zakonom o mineralih (1991/45) podelili »ekskluzivno dovoljenje«, da na »izbranem območju« opravi rudarske raziskave.

»Izbrano območje« je skoraj celotno območje tik pod njeno sveže obnovljeno podeželsko hišo iz 18. stoletja in njeno celotno zemljišče v vasici Oviken, kjer se v skrilavcih tik pod površjem nahajajo rudnine, ki jih namerava izkopavati kanadsko rudarsko podjetje District Metals. To na Švedskem zastopa v pismu omenjeno domače podjetje. Med kovinami in minerali, ki jih v regiji Jämtland, kjer se nahaja Oviken, nameravajo v prihodnjih letih in desetletjih izkopavati tuja rudarska podjetja, je tudi uran.

Idi Asp, ki je zaposlena v državni upravi (skrbi za evropska sredstva, namenjena Švedski), obenem pa je kot podpredsednica sveta krajevne skupnosti Berg aktivna tudi v lokalni politiki, so ponudili odkup zemljišča (in hiše) »po tržni ceni«.