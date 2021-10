Nemške volitve in evropska prihodnost

V uvodniku preberite:

Nemčija pušča za seboj šestnajstletno vladavino Angele Merkel in ostaja z najbolj nenavadnim rezultatom v svoji demokratični zgodovini – brez pravega zmagovalca. Kdo ve, kaj si misli kanclerka. Mogoče je rahlo žalostna, konservativci so največji poraženci zveznih volitev, vendar je na pragu kanclerskega urada Olaf Scholz, čeprav socialdemokrat, je njen naravni naslednik.



Začenja se nova politična doba, do konca leta in morda čez se bo Nemčija ukvarjala s sestavljanjem vlade. Med vodilnima strankama ni velikih razlik in obe sta šibki, odločilno vlogo imata manjši stranki, od njiju so odvisne konture prihodnje koalicije. Evropo vznemirja predvsem finančna strogost, voditelj liberalcev Christian Lindner bi lahko postal finančni minister.